banner38

Her yıl 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor

Doğanın bizlere 2021 için sunduğu kaynakları tükettik. 29 Temmuz'de açıklanan "Dünya Limit Aşım Günü"nden beri 2022 kaynaklarından borç alarak besleniyoruz. Gelecek nesillerden aldığımız kaynakları da israf ediyoruz. Her yıl 1,3 milyar ton gıda, tarımsal sulama ile 20 milyar metreküp su israf ediliyor.

Ekonomi 08.12.2021, 09:04
Her yıl 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor

Doğanın bizlere 2021 için sunduğu kaynakları tükettik. 29 Temmuz'de açıklanan "Dünya Limit Aşım Günü"nden beri 2022 kaynaklarından borç alarak besleniyoruz. Gelecek nesillerden aldığımız kaynakları da israf ediyoruz. Her yıl 1,3 milyar ton gıda, tarımsal sulama ile 20 milyar metreküp su israf ediliyor.

Dünyanın yüzde 70'i su ile kaplı olmasına rağmen tatlı su oranı %3. Dünyada su kaynaklarının %69'u sulamada, %19'u sanayide ve %12'si ise evsel tüketimde kullanılıyor.

Tarımsal sulama yüzünden yılda 20 milyar metreküp su israf ediliyor. Her yıl 3.4 milyon insan içilebilir temiz suya ulaşamadığı için yaşamını yitiriyor. Türkiye'de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4.000 metreküpten 1.346 metreküpe indi. Eğer etkili adımlar atılmazsa 2030 yılındaki nüfus tahminlerine göre su fakiri bir ülke olabiliriz.BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporuna göre, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıda tüketicilere henüz ulaşmadan kaybediliyor. Dünya genelinde çöpe giden ve israf olan gıda miktarı yıllık 1,3 milyar ton. Bu miktar tüm Sahra Altı Afrika bölgesinde üretilen yiyecek miktarına denk. Dünyada her gün 9 kişiden biri aç uyuyor ve 27.000'den fazla insan açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf ediliyor.

KİŞİ BAŞI YILDA 7 AĞAÇ

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2020 yılı İsraf Raporu'na göre her yıl ortalama 68 milyon ağaç, 30 milyon hektar kağıt üretimi için kesiliyor. Türkiye'de kağıt ve karton tüketimi yıllık yaklaşık 6 milyon ton. Doğaya verilen zararın tazmin edilmesi için her yıl kişi başı en az 7 fidan dikilmesi gerekiyor. Her yıl 14 milyon ton plastik atığın okyanuslara karıştığı tahmin ediliyor.

- 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç obezite sorunu yaşarken;

- Üretilen gıdanın, her yıl üçte biri yani 1,3 milyar tonu kaybediliyor ya da israf ediliyor.

- Gelişmiş ülkeler yıllık bazda kişi başına 95- 115 kg yiyeceği çöpe atıyor.

- Avrupa'daki gıda atığı 200 milyon kişinin beslenmesi için yeterli.

- Günde 4.9 milyon adet ekmek,

- Yılda 1.7 milyar adet ekmek çöpe gidiyor.

- Yılda 18.8 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılırken,

- 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor.

İSRAFI ÖNLEMEK EVDE BAŞLIYOR

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2020 yılı israf raporu'na göre;- Bireysel israflar evimizde, işyerimizde yaptığımız bütün israfları kapsıyor. Enerji israfıyla ilgili, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35'ini israf ediyoruz.

- Damlaya damlaya akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına neden oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin lira civarında.

- Bir kişinin günde iki kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalaması yılda 8 ton su israfına neden oluyor.

 Dört kişilik bir ailenin her üyesinin duş süresini 1 dakika kısaltmasıyla yılda 18 ton su tasarrufu sağlanabiliyor.

-Türkiye'de günde yaklaşık 12 milyon ekmek israf ediliyor.

Yenişafak 

#israf #Gıda #Dünya Limit Aşım Günü
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8