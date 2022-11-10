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Her şey 66 yıl önceki aşıyla başladı

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı 3 mahalledeki çitlembik ağaçları, 66 yıl önce askerlik görevini yapan Gaziantepli gencin "aşı" önerisiyle Antep fıstığına dönüştü.

Ekonomi 10.11.2022, 17:06
Her şey 66 yıl önceki aşıyla başladı

Ürünün işlenmesi için devlet destekli tesisin kurulduğu Yenipazar'da üreticiler artık Antep fıstığında daha rekabetçi oldu.

Yenipazar ilçesinde askerlik yapan Gaziantepli bir asker, 1956 yılında Hacıköseler Mahallesi'nde yaşayan sakinlere, çitlembik ağaçlarının aşılamak suretiyle Antep fıstığına dönüştürülebileceğini anlattı.

Örnek olarak birkaç çitlembiği aşılayan asker, çiftçilere de bunun nasıl yapılacağını gösterdi. Bir süre sonra Gaziantep'ten davet edilen aşı ustalarının da gayretiyle Hacıköseler'in yanı sıra Çavdar ve Kasar mahallelerinde binlerce çitlembik ağacı Antep fıstığına dönüştü.

Süreç içinde ağaçlardaki hastalıkla mücadele yeteri kadar yapılamayınca istenilen verime ve kaliteye ulaşılamadı.

Hacıköseler Mahalle Muhtarı Alaattin Sarıoğlu'nun 2009 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başlattığı girişim sonucu ağaçlar yeniden aşılandı, bakımları yapıldı.

Bir askerin önerisiyle başlayan süreç, adeta mahallenin kaderini değiştirdi ve 20 bin ağaç Antep fıstığı olarak yeniden filizlendi. Üründen istenilen verimin alınmasıyla da yıllık yaklaşık 400 tonluk Antep fıstığı üretilmeye başlandı.

Aydın'da üretilen Antep fıstığının taliplisi ise Gaziantep'ten gelen tüccarlar oldu.

Ürün işlenmeden satıldığı için bekledikleri kar oranına ulaşamadıklarını düşünen Sarıoğlu bunun üzerine Antep fıstığı işleme tesisi kurmaya karar verdi.

Hazırladığı projeyi Tarım ve Orman Bakanlığına sunan Sarıoğlu'na 707 bin liralık hibe desteği verildi.

Alaattin Sarıoğlu, AA muhabirine, 66 yıl önce Yenipazar'da vatani görevini yapan Gaziantepli askerin yönlendirmesiyle 3 mahallede Antep fıstığı üretimi başladığını ifade etti.

Antep fıstığı yetiştiriciliğinin 2009 yılına kadar çok profesyonel yapılmadığını anlatan Sarıoğlu, şöyle konuştu:

"Farklı bir meyve olduğu için aslında ne yapılması gerektiği çok fazla konuşulmamış. Verim düşük, hastalıkla mücadele bilinmiyor. Muhtar olduğum yıl bu konuyu resmi makamlara götürdüm. 2009'dan sonra yeniden aşılama yapıldı ve hastalıkla mücadelenin de önü açıldı. Ağaç sayısı artmaya başladı, üreticiler para kazanmaya başladı. Şimdi mahallemizde Antep fıstığı festivali düzenliyoruz."

Bölgeden toplanan Antep fıstığının daha önceleri Gaziantep'ten gelen tüccarlar tarafından satın alındığını ifade eden Sarıoğlu, "İşleme tesisi olmadığı için mecbur tüccara ürünleri veriyorduk. Daha sonra tesis kurma fikri ortaya çıktı. Devlet desteğiyle yatırımımızı tamamladık. Dalından kırılıp gelen ürünü burada işleyerek üreticiye teslim ediyoruz." diye konuştu.

Sarıoğlu, Denizli ve Muğla'dan da ürünleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Üreticilerden Günay Çobanoğlu da bölgede yetişen Antep fıstığının çiftçiler için umut olmaya başladığını kaydetti.

Kaynak: AA
#Aydın #gaziantep #amtep fıstığı #aşı
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