banner38

Hazır giyim ve konfeksiyondan rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına imza attı.

Ekonomi 17.12.2022, 12:18
Hazır giyim ve konfeksiyondan rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Kasım 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 13,9 artarak 231,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 253,4 milyar doları aştı.

Kasım 2021'de 1 milyar 729 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 azalışla 1 milyar 635 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ayki ihracatının 1,1 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 113 milyon dolarla İzmir ve 104 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-kasım döneminde yaptığı 19,5 milyar dolarlık ihracatın da 13,5 milyar doları İstanbul'dan, 1,6 milyar doları Bursa'dan ve 1,3 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi.

En fazla dış satım Almanya'ya

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 268 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 175 milyon dolarla İspanya ve 131 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektör, ocak-kasım döneminde ise Almanya'ya 3,3 milyar dolar, İspanya'ya 2,5 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 920 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 200 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 188 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın 11 ayında AB ülkelerine 12 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2,5 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 181 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7,5 pay aldı.

Bu yılın 11 ayında ise 214 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,4 paya sahip oldu.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 16 29
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Göztepe 16 24
10. Manisa FK 17 25
11. Sakaryaspor 17 22
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 17
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23