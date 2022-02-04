Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay otomotiv, kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelik sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren dördüncü sektör hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

Geçen ay ihracatını yüzde 5,5 artırarak 1,6 milyar dolara yükselten sektör, bu rakamla tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı. Hazır giyim ve konfeksiyonun ocakta Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 9,85 olarak gerçekleşti.

İhracatta en yüksek pay İstanbul'un

Geçen ay en yüksek ihracat gerçekleştiren il 1,1 milyar dolarla İstanbul oldu. Megakentin 2021'in aynı dönemine göre ihracatı yüzde 7,5 arttı.

İstanbul'u 137,1 milyon dolarla Bursa, 132,8 milyon dolarla İzmir, 99,4 milyon dolarla Denizli izledi.

Düzce, Tekirdağ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara ve Hatay da en çok hazır giyim ve tekstil ihracatının gerçekleştiği ilk 10 il içerisinde yer aldı.

En çok ihracat Almanya ve İspanya'ya yapıldı

Geçen ay en yüksek ihracat 323,1 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat yüzde 7,3 arttı.

Almanya'yı 180,2 milyon dolarla İspanya, 146,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 143,4 milyon dolarla Hollanda takip etti.

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise İtalya, ABD, Danimarka, Polonya ve Irak şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyonda ilk 20 pazarında yer alan ülkeler arasında ocakta en yüksek artış yüzde 71,8 ile Yunanistan'da yaşandı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 17,7 milyon dolar oldu.

Yunanistan'ı yüzde 34 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 27,6 ile Hollanda, yüzde 25,1 ile Libya, yüzde 24,5 ile Fransa izledi.

Avusturya'da yüzde 29,2, İsveç'te ise yüzde 10,3'lük düşüş yaşandı.