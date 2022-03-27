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Hazır giyim sektörü ihracat hedefine dijital dönüşümle ulaşacak

Hazır giyim endüstrisi, 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek.

Ekonomi 27.03.2022, 15:38
Hazır giyim sektörü ihracat hedefine dijital dönüşümle ulaşacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) dijital dönüşüme liderlik etmek için 2018'de başlattığı, "Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşüm Projesi"nde, Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) hizmete hazır hale getirildi.

DDM'nin hizmete açılışı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

 AB Dijital Tek Pazar Stratejisi Türk moda endüstrisine uygulanıyor

DDM, Türkiye ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse ediliyor ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı altında uygulanan 10,4 milyon euro hibe desteği ile yürütülen projenin "merkez üssü" konumunda bulunuyor.

Proje ile bir yandan AB Dijital Tek Pazar Stratejisi Türk moda endüstrisine uyarlanırken, diğer taraftan sektörü 40 milyar dolarlık ihracat hedefine taşıyacak alt yapı oluşturulacak.

40 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor

Proje faaliyetlerinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi:

"Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret ettik son derece geleceğe yönelik özellikle pandemi sonrasında başlayan ve pandeminin iki tane önemi çıktıları olan dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik uygulamalarını bizzat yerinde gördük. Türkiye için işin en anlamlı tarafı bu dönüşümlerle birlikte 40 milyar dolarlık ihracat hedefi.

Dijital dönüşüm belki 10 yıllık, 15 yıllık bir süreç ancak bu pandemi sonrasında bir yılın içerisine sığdı. Hepimiz dijitalize olduk. Kurumlarımızda, şirketlerimizde, devletlerde ve sistemde bunu görüyoruz. Bunu değişimi görüp de bu değişime ayak uydurmayanların bu sürecin dışında kalacağı malum. O nedenle süratli bir şekilde buna entegre olmamız ve günümüzün sürekli ihtiyacı olan dijitalleşmeyi mutlaka uygulamamız gerekiyor."

"Küresel ihracattaki payımızı yüzde 5'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise hazır giyim ve konfeksiyonun Türkiye ekonomisi için büyük ve önemli bir sektör olduğuna vurgulayarak, "Küresel hazır giyim endüstrisi 2021'de 1,5 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. 2026'da 2,2 trilyon dolarlık bir büyüklük öngörülüyor. Dünya hazır giyim ihracatı ise 545 milyar dolar. Türkiye olarak küresel ihracatta bizim payımız yüzde 3,2. Biz bu payı en az yüzde 5'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"10,4 milyon euroluk bütçeyi sektörümüze kazandırdık"

Gültepe, küresel moda endüstrisinin yeni bir değişim ve dönüşümün eşiğinde olduğunu belirtti:

"Önümüzdeki 10 yılda iki temel dinamik belirleyici olacak. Biri dijitalleşme, diğeri sürdürülebilirlik. Biz dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projemizi, AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları Fonu (IPA) II kapsamında geliştirdik.

Koordinasyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız yürütüyor. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki proje ile 10,4 milyon euroluk bütçeyi sektörümüze kazandırdık. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın onayıyla projemize 1,9 milyon euro işletme sermayesi sağladık. Proje kapsamında İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'ni kurduk."

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