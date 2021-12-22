Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atamalar
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı
Ekonomi 22.12.2021, 08:14 22.12.2021, 08:33
Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.
Murat Zaman; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.
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