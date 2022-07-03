Hazine ve Maliye Bakanlığı: Asgari ücretteki artışla vergi istisnası 90,6 milyar TL'ye yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisinin kaldırıldığını hatırlatarak, asgari ücretteki artışla vergi istisnasının toplam maliyetinin 90,6 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir.
Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir.
Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır.
Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz."
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