Hazine ve Maliye Bakanından 'EYT' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, EYT'lilere yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.
Ekonomi 02.12.2022, 11:54
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.
Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.
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