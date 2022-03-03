Hazine ve Maliye Bakanı net konuştu: 'Enflasyonu düşüreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nurettin Nebati, ''Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz.'' dedi.