Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kurun doğal salınımı
Bakan Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında" açıklamasını yaptı.
Ekonomi 29.12.2021, 20:59
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.
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