Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle görüştü.
Bakan Nebati, Twitter hesabından, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, bugün de inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürdük.— Dr.Nureddin NEBATİ (@NureddinNebati) November 12, 2022
Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik. pic.twitter.com/GShJ7rMbBZ
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini bildiren Nebati, şunları kaydetti:
"İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle yaptığımız görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik. İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimize, önümüzdeki dönemde de istişare odaklı katılımcı bir anlayış ilkesiyle devam edeceğiz."
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