Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati, Twitter hesabından, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, bugün de inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürdük.



Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik. pic.twitter.com/GShJ7rMbBZ — Dr.Nureddin NEBATİ (@NureddinNebati) November 12, 2022

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini bildiren Nebati, şunları kaydetti:

"İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle yaptığımız görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik. İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimize, önümüzdeki dönemde de istişare odaklı katılımcı bir anlayış ilkesiyle devam edeceğiz."