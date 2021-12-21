Hazine ve Maliye Bakanı mevduat sisteminin ayrıntılarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı.

Açıklamada, Merkez Bankasının her gün döviz alış kuru yayınlayacağı, vadelerin 3, 6, 9 ve 12 aylık vadeler şeklinde olacağı ve isteyen bankaların sisteme katılabileceği belirtildi.