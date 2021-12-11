Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.Bakan Nebati’nin, İstanbul’daki Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.
Ekonomi 11.12.2021, 15:41
İstanbul’da gerçekleştiren toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri, banka genel müdürleri ve İSO, MÜSİAD, ATO gibi iş dünyası temsilcilerinin yöneticileri de yer aldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının en önemli gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele, kurdaki hareketlilik ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen asgari ücret bulunuyor.
Bakan Nebati'nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Bakan Nebati'nin bundan sonra da iş dünyasıyla sık sık bir araya geleceği belirtildi.
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