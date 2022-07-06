Hazine ve Maliye Bakanı: 'Ekonomimiz büyümeye devam ediyor'
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili atılan adımlarla ilgili paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Dünya genelindeki tüm ekonomik sorun ve fiyat artışına rağmen ekonomimiz sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyor." dedi.
Altı ana bölümde anlatılan adımlar dünyada yaşanan olumsuzlukların etkilediği Türk ekonomisinde Türk Lirası'nın kullanımını artması ve değerlenmesi için yapılan girişim ve alınan kararları içeriyordu.
Bakanlıkça, dünyada artan emtia fiyatları, yükselen enflasyon, enerji krizi ve tedarik zinciri sorunlarının üzerine gelen; Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz yansımalarını gidermek için yurt içinde vergi muafiyetleri, Türk Lirası mevduatlara kur koruması ve kira artış oranlarına dair yüzde 25'lik standartının getirilmesi gibi uygulamalar vurgulandı.
'Hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz büyümeye devam ediyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu paylaşımı referans alarak Twitter'dan yayınladığı mesajında,
"Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.
Büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz
Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz." dedi.
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