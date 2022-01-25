Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı: '31 Ocak'a kadar uzatıldı'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı katma değer vergisi (KDV), damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ödeme süreleri uzatılan bazı vergi ve beyannamelere ilişkin bilgi verdi.

Kış şartlarına dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum."