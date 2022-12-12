Hazine tahvil ihalesiyle borçlandı

Bakanlık tarafından düzenlenen ihalede, 10 yıl (3591 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede basit faiz yüzde 10,97, bileşik faiz yüzde 11,28 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 261 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 938 milyon lira, net satış 2 milyar 878,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 651 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2,5 milyar liralık satış yapıldı. Hazine böylece 6 milyar 878,1 milyar lira borçlandı.