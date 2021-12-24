"Haydi Türkiye şimdi indirim zamanı"
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına indirim çağrısı yaptı. "Haydi Türkiye şimdi indirim zamanı" başlığı ile yayımlanan çağrıda, "Tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz" sözlerine yer verildi.
Ekonomi 24.12.2021, 08:46 24.12.2021, 08:50
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sosyal medya hesabından, dolardaki sert düşüşün ardından iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.
MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz."
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