Haydar Özdemiroğlu, yeniden Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanlığına seçildi
Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanlığına Haydar Özdemiroğlu, yeniden seçildi.
Ekonomi 18.12.2022, 20:18
Tez-Koop-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu, bir otelde toplandı.
Sendika Genel Başkanı Özdemiroğlu'nun, Genel Başkanlığa yeniden seçildiği Genel Kurulda, yönetim kurulu Hakan Bozkurt, Mahmut Çetinkaya, Çağdaş Duyar, Sebahattin Şen, Mehmet Pekgöz ve Mustafa Kirman'dan oluştu.
Kaynak: AA
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