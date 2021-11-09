Havadaki sis balık fiyatlarını artırdı
Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle bir haftadır denize açılamayor.Bu durum balık fiyatlarını olumsuz etkiledi.
Kentte istavritin kilosu 50, sarıkanatın 90, levreğin 80, çupranın 80, barbunun ise 65 liraya yükseldi.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sis nedeniyle balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.
Balıkçıların bir süredir sis nedeniyle denize açılamadığını anlatan Pehlivanoğlu, "Görüş mesafesi çok azaldığı için balıkçılar denize açılamadı. Sisin denizde dağılmaya başlamasıyla yeniden avlanmaya başladılar. Balıkçıların avlanamaması fiyatlara da yansıdı. Fiyatların yükselmesi geçici. Balıkçılar kıyaya balıkla dönmeye başlamasıyla fiyatlar uygun seviyelere gelecektir." dedi.
Balıkçı Hasan Erol da hava şartlarının zaman zaman fiyatları etkilediğini vurgulayarak, "Geçen haftalara göre çinekopun kasası 700-800 lirayken, bin 200 liralara kadar çıktı. Fiyatlarda sis etkisi çok. Balıkçılar avlanamadı, balık az olunca fiyatlara yansıdı. Vatandaşlar hamsi, istavrit, barbunu tercih ediyor bu aralar." diye konuştu.
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