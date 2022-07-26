Havacılık ve mühendislik devine Türk CEO

İngiliz mühendislik devi Rolls-Royce tarafından yapılan resmi açıklamada, CEO'luk makamında görev değişikliği olacağı ifade edildi.

Dev şirkette idareyi bir Türk devralıyor.

Rolls-Royce'un yeni CEO'su, Türk iş insanı Tufan Erginbilgiç olacak.

Erginbilgiç bu yılın sonunda istifa etme niyetini açıklayan Warren East’in görevini devralacak ve 1 Ocak 2023’te yeni görevine başlayacak.

'Lider olarak öne çıktı'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, “Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tufan Erginbilgiç, çok uluslu şirketlerde, yüksek performanslı bir kültür oluşturma becerisiyle, kazanan ekiplerin lideri olarak öne çıktı. Kapsamlı bir stratejik ve operasyonel deneyime, havacılık ve uzay dahil olmak üzere güvenlik açısından kritik endüstrilerin yanı sıra düşük karbonlu teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ile ticari fırsatlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip. Rolls-Royce'un son yıllarda attığı stratejik temeller üzerine inşa etmesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Rolls-Royce denince akla lüks otomobili markası olan Rolls-Royce gelse de Tufan Erginbilgiç, otomobil bölümünün değil mühendislik ve havacılık devi olan 'gerçek' Rolls-Royce şirketinin CEO'luk görevini üstlenecek.

Otomobil markası olan Rolls-Royce'un sahibi Alman otomotiv devi BMW olmakla beraber CEO'luk görevini Torsten Müller-Ötvös üstlenmekte.

"Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Tufan Erginbilgiç'ten de konuyla ilgili açıklamalar geldi. Heyecanlı olduğunu dile getiren Erginbilgiç, şöyle konuştu: "Müşterileri enerji geçişini benimserken, önemli ticari fırsatlar ve stratejik evrim döneminde Rolls-Royce'a katılmaktan onur duyuyorum. Mühendislik mükemmelliği ve yenilikçi teknolojisi ile şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya ve tüm hissedarlar için değer yaratmak amacıyla bir büyüme altyapısı oluşturmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı bölümünde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Tufan Erginbilgiç kimdir?

Tufan Erginbilgiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki MBA programını ve 1989’da da Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

BP Avrupa Perakende Operasyonları Başkanlığı görevinden sonra kârını dört katına çıkararak sektör liderliğine taşıdığı Madeni Yağlar Bölümü Dünya Başkanlığı dahil olmak üzere BP’nin farklı iş kollarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu. . 2009 yılında Global Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erginbilgiç, 2014-2020 yılları arasında global yakıtlar, madeni yağlar ve petrokimyasallar alanlarını içeren BP Downstream işinin Genel Müdürü (CEO) olarak görev yaptı.

Çalışmalarını Londra merkezli sürdürüyor

2011-2018 yılları arasında icracı olmayan üye olarak GKN plc Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. 2020 yılında Global Infrastructure Partners'a (GIP) ortak olarak katılan Tufan Erginbilgiç, enerji sektörü ve global operasyonlara odaklı çalışmalarını Londra merkezli olarak sürdürmekte.

Tufan Erginbilgiç, FTSE 100 üyesi olan DCC plc ve New York Borsa’sında kote CNH Industrial şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Tufan Erginbilgiç, Mayıs 2017'den itibaren Surrey Üniversitesi Stratejik Danışma Kurulunda bulunmakta. Tufan Erginbilgiç, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren Tüpraş, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmakta.