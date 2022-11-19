Hatay'da zeytin hasadı devam ediyor

Ülkede zeytin üretiminde yedinci sırada bulunan, yaklaşık 16 milyon zeytin ağacına sahip kentte üreticilerin hasat mesaisi sürüyor.

Toplanan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak ayrılıyor, büyük bölümü de kasalara ve çuvallara doldurularak sıkılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

Zeytinler fabrikalarda ilk olarak toplama havuzuna alınıyor, ardından bantlı konveyörlere aktarılarak yapraklarından ayrıştırılıyor ve yıkanıyor. Daha sonra pres işlemlerinden geçirilen zeytinlerin yağı ayrıştırılarak zeytinyağı elde ediliyor.

Bu yıl kentte 270 bin ton zeytin yetiştirilmesi, 45 bin ton civarında zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor.

Yüzde 60-65'i yurt içinde değerlendirilen zeytinyağının yüzde 35-40'ı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Hedef, yurt dışına en az 16 bin ton zeytinyağı satmak

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, bu yıl yurt dışına en az 16 bin ton zeytinyağı satılmasını hedeflediklerini söyledi.

Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde 2021 yılında TÜİK verilerine göre 120 bin ton civarında zeytin üretimimiz vardı. Bunun yüzde 10-15'lik kısmı sofralık ve salamura olarak değerlendirildi. Bunun karşılığında da geçen yıl elde ettiğimiz zeytinyağı miktarı 20-25 bin tondu. 2022 yılında 270 bin tonun üzerinde zeytin üretimi beklentimiz var. Bunun yüzde 20'ye yakını salamura ve sofralık olarak değerlendirildiği gibi kalan yüzde 80'lik kısmı da zeytinyağı işletmelerimizde zeytinyağına dönüştürülmektedir. İlimizde üretilen zeytinlerden bu yıl beklediğimiz zeytinyağı 45 bin ton civarında. Bunlar yurt içinde değerlendirildiği gibi bir kısmı da ihraç edilmekte. Başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihracatı yapılmaktadır."

Zeytinyağı fabrikası sahibi Ahmet Sarı da iklim şartlarının elverişli oluşu sayesinde bu yıl zeytin rekoltesinin arttığını dile getirdi.

Sarı, "Üreticilerin fabrikamıza getirdiği zeytinleri yağa dönüştürmek için bugünlerde yoğun şekilde çalışıyoruz. Cinsine göre 1 ton zeytinden 250-350 kilogram zeytinyağı elde ediyoruz." dedi.