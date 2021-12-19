Hamsi fiyatları cep yakıyor

Sezon başında bolluk olan ve kilosu 10 TL'den satılan hamsi, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kuzeye çekildi. Hal böyle olunca balığın kilosu da son yılların en yüksek fiyatı sayılabilecek 60 TL seviyesine kadar yükseldi.

Hamsi fiyatlarının her geçen gün arttığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Sezona istavritle başladık. Hamsiyle devam ettik. Hamsiyi bitirdik şimdi yine istavrit bolluğu ile sezona devam ediyoruz. Az miktarda avlanabilen hamsi tezgaha da az miktarda geliyor ve fiyatı da yüksek oluyor. Sezon başında 10 TL'ye sattığımız hamsi, şimdi 60 TL" dedi.

İstavrit avı ile başlayan sezonun yine istavritle devam ettiğini belirten balıkçı Yakup Bektaşoğlu da "Hamsi soğuk sulara doğru göçtü, gitti. Sezonun en bol balığı istavrit oldu. Tezgahta yer almaya devam ediyor. Fiyatı oldukça uygun ve lezzetli" diye konuştu.

Balık almaya gelen bir müşteri, "Hamsi ilk dönemlerde iyiydi. Tezgahlar hamsiyle doluydu, fiyatı da uygundu. Şimdi hamsinin fiyatı çok yüksek" şeklinde konuştu.

NTV