banner38

Hamsi balık tezgahlarını şenlendirdi

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını dolduran hamsi 10 ila 15 lira arasında satılarak vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Ekonomi 26.11.2021, 16:46
Hamsi balık tezgahlarını şenlendirdi

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavrit ve mezgitin kilogramı 15-20, hamsinin 10-15, alabalığın 40, çinekopun ise 35-40 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Moloz mevkisinde balık satan Ayhan Keleş, AA muhabirine, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan Keleş, hamsinin kilosunu 10 liradan sattığını dile getirerek, "Hamsinin kasası 200-250 lira arasında değişiyor. Fiyatlar hamsinin iriliğine göre farklılık gösteriyor. Hamsi bu sezon çok iyi çıktı, millet 3 aydan beri güzel hamsi yiyor. İnşallah 2 ay daha bu şekilde devam eder." dedi.

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu da av yasağının ardından hamsinin oldukça güzel ve bol çıktığına dikkati çekerek, "Hamsi her gün tezgahları süslüyor. Ancak palamutta beklediğimiz olmadı. Hamsinin bol oluşu bizlerin ve vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Satışlardan memnunuz, vatandaşların alım gücüne karşılık veriyoruz. Vatandaşlar bol bol hamsi alarak tüketsin." şeklinde konuştu.

Örseloğlu, hamsinin fiyatının 10 ila 15 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Pazara hamsi almaya geldiğini belirten Yusuf Haliloğlu da "Trabzon hamsisi çok iyi ve ucuz, 10 liraya satılıyor, ben de akşam için alıyorum." dedi.

#Hamsi #fiyat #balık
Yorumlar (0)
15
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7