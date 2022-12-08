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Ham petrol 11 ayın dibinde

Enflasyonla mücadele eden ülkelerin en önemli gider kalemlerinden olan petrol fiyatları 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. 75 dolara inen ham petrolün varil fiyatının Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına 2 lira indirim yönünde yansıması bekleniyor. İndirim sonrası akaryakıt litre fiyatları 9 ay önceki rakamlara geri dönecek.

Ekonomi 08.12.2022, 08:38
Ham petrol 11 ayın dibinde

Ham petrol fiyatlarında dün direnç kırıldı. 80 doların altına düşen ve 75 dolara kadar gerileyen varil petrol fiyatının düşüş sebepleri arasında Çin’deki pendemi koşulları, Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı ambargo ve ABD Merkez Bankası Fed’in faizlerdeki belirsizliği olarak sıralandı.

80 DOLAR DİRENCİ KIRILDI

Dün Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 80 dolar direncini kırarak 79,47 dolara düştü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 74,33 dolardan alıcı buldu. Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün, ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına gerileyen petrol fiyatlarında Çin’in karantina kararları etkili oldu.

FED FAİZ ARTIŞI PETROLÜ BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler, petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 79,75 ile 80,12 dolar aralığının direnç, 79,38 ile 79,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, gündemdeki bir dizi güncel konular ile petrol piyasalarındaki gelişmeler ele alındı. Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen çalışmaların olumlu yönde değerlendirildiği görüşmede, OPEC+ çalışmalarının küresel petrol piyasasında istikrar sağladığı konusu vurgulandı.

ROSNEFT’İN GELİRİ YÜZDE 15 GERİLEDİ

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, petrol ihracatının yüzde 4,8 artarak 77,3 milyon tona çıktığını açıkladı. Rosneft'in yılın 9 ayındaki net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşerek 591 milyar ruble seviyesine gerilediği, faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının ise yüzde 21,8 artarak 2 trilyon rubleye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde, şirketin Almanya'daki varlıklarına el konulması nedeniyle Rosneft'in 56 milyar ruble kayba uğradığı kaydedildi.

Türkiye’ye 2 liralık indirim olarak yansıdı

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Düşüşün ardından pompa fiyatlarına dün gece yarısından itibaren olmak üzere benzinde 1,93 lira ve dizelde 2 lira olarak yer aldı. Böylece akaryakıt fiyatları benzinde 18,24 liraya düşerken, dizel fiyatları ise 21,13 lira oldu.

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