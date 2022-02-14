banner38

Halkbank, 2021 yılında 1 milyar 508 milyon TL net kar elde etti

Halkbank'tan yapılan açıklamada 2021 yılında 1 milyar 508 milyon TL net kar elde edildiği duyuruldu.

Ekonomi 14.02.2022, 20:26
Halkbank, 2021 yılında 1 milyar 508 milyon TL net kar elde etti

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, "Önce Halk Sonra Bankayız" misyonuyla finansal kaynaklarını ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına yönlendiren banka, 2021’de ekonomik olduğu kadar sosyal tarafı da güçlü çalışmalara imza attı.

Halkbank, 2021 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yılına göre yüzde 32,5 artırarak 901,2 milyar TL’ye taşıdı. Banka, toplam kredilerini geçen yıla göre yüzde 29,5 artışla 730,5 milyar TL'ye yükselterek, özellikle esnaf-sanatkar, kadın girişimciler ve KOBİ’lere sağladığı finansman seçenekleriyle Türkiye ekonomisine desteğini büyüterek sürdürdü. Halkbank, toplam mevduatını da yüzde 36,9 artırarak, 625,9 milyar TL seviyesine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme ortaya koyduğu, ivmesi yüksek bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, "Halkbank olarak biz de bu ivmeye katkı sağladık ve 901,2 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklükle 4’üncü, kredilerde 3’üncü, mevduat hacmimizle de bankacılık sektörünün 2’nci büyük bankası konumuna geldik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken, toplam kredilerimizi 730,5 milyar TL'ye yükselterek dinamik ekonomimize desteğimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

2021 yılının genel görünümünün, küresel düzeyde pek çok sektörde ağırlığını hissettiren salgın etkisinin aşılması yönündeki çabaların oluşturduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Finans sektörünün kritik düzeyde önemli görev üstlendiği bu dönemde özellikle kamu bankaları, ekonomik hareketliliği canlı tutmak için esnafa, küçük işletmelere, şirketlere ve bireysel müşterilerine finansman desteği sağlamıştır. Ülkemizde bu sürecin kilit oyuncularından biri de Halkbank olmuştur. Türkiye’nin ekonomi politikası çerçevesinde ve temel misyonumuz doğrultusunda esnaf-sanatkar ve KOBİ’lerin her zaman yanında olduğumuzu tekrar gösterdik. 2021’de 245 bin esnafımıza 33 milyar TL’yi aşan kredi kullandırdık. 2002 yılından günümüze kadar ise 3,3 milyon esnafımıza kredi desteği sunarken, 194,4 milyar TL’ye ulaşan kredi imkanı sağladık. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de her koşulda esnafımızın yanında durmaya, aynı heyecanla devam edeceğiz."

88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar TL finansal destek

Osman Arslan, ekonomiye katkısı sadece esnaf ve sanatkar kesimiyle sınırlı kalmayan Halkbank’ın ticari nitelikli kredileri içindeki KOBİ payını yüzde 53 gibi yüksek bir seviyeye taşıdıklarını belirterek, "2017’den bu yana KOBİ’lerin lider bankası olarak yüzde 19,5 pazar payına sahibiz. Reel sektörün kredi finansman erişimine destek olmaya hiç ara vermedik." ifadesini kullandı.

‘Üreten Kadının Bankası’ anlayışıyla 2021 yılında 88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar lirayı aşan finansman sunduklarını aktaran Arslan, “Üreten Kadınlar toplantılarımızla neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına ve pek çok kadın kooperatifine olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladık, desteklerimizin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüştüğüne tanıklık ettik. 2022’de ilk ‘Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı düzenleyerek, desteğimizi finansal olduğu kadar pazarlama, iletişim ve eğitim noktasında da genişleteceğiz." açıklamasında bulundu.

Dijitalleşme yatırımlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Osman Arslan, şunları kaydetti:

"2021’de Mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamalarımızı tamamen yeniledik. Mobil bankacılığımız yüzde 20 daha hızlandı. 2021 yılında yapılan iyileştirme ve eklenen yeni fonksiyonlarla toplam fonksiyon sayımız 400’e ulaştı. Tüm bunların sonucunda mobil ve internet bankacılığını içeren dijital kanallarımızdan gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinin oranı yüzde 87’ye yükselirken, şube dışı toplam işlem oranımız yüzde 96’yı aşmıştır. 2022 yılında şube dışı hizmet modellerimizi çeşitlendirerek müşterilerimizin her an bankamızı yanlarında hissetmelerini sağlamaya devam edeceğiz. Bu yıl 4,5 milyona ulaşan aktif dijital müşteri sayımızı da 6 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

Tüm hizmet birimlerine Sıfır Atık Belgesi

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Halkbank'ın, bankacılık sektörüne örnek olacak bir atılım daha gerçekleştirerek, Türkiye’nin 81 ilindeki 1055 hizmet biriminin her biri için Sıfır Atık Belgesi aldığını belirtti.

Kendi operasyonlarında ve paydaşlarının iş alanlarında sürdürülebilirlik ilkesini temel esas olarak gözettiklerini vurgulayan Arslan, "Tüm bu çalışmalarımızla bankamızın büyümesi ve ülkemizin kalkınması yolunda kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla özgün hizmetlere imza attığımız bir yılı tamamladık. 2022’de de finansman imkân ve çözümlerimizle müşterilerimizin ve Türkiye ekonomisinin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#halkbank #net kar #banka
Yorumlar (0)
banner35
1
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11