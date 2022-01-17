Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarının Türkiye'den getirilecek ilaçlara açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı.
Ekonomi 17.01.2022, 11:51
Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, geçen hafta ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini açıkladığını hatırlattı.
Gürcistan Başbakanı, "Hükümet kararnamesini bugün imzaladık, dolayısıyla artık Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçlar ithal edilecek." ifadesini kullandı.
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