Gramajdan çalmaya başladılar

Ürünlerin gramı düşürülüp fiyatları yükselirken paketler normal ebadını koruyor. Bu duruma gofret, çikolata, bisküvi gibi ürünlerde daha sık rastlanıyor. Tüketiciler ise çoğu zaman paketlerin içindeki ürünlerin gramajına ya da miktarına ilişkin değişiklikleri farketmiyor. Tüketicinin göz yanılgısına neden olan uygulamaya örnek ürünleri raflarda inceledik.

GOFRETLER FİT’LEŞTİ

Atıştırmalıklarda gofret ve bar çikolatalar dikkatleri ilk çeken ürünler. Daha önce 37 gram olan bir gofret 33 grama düşerken paketi sabit bırakılıyor.

ÇOKLU PAKETLER

Çikolata kaplı sandviç bisküvilerde de benzer bir durum yaşanıyor. Daha önce 300 gram olan 10’lu çikolatalı sandviçler artık gramajı 240 grama düşürülerek 8’li şekilde paketleniyor. Ancak tüketicileri ürünü 10’lü paket ambalajında satın almaya devam ediyor. Ambalajda sandviç bisküvilerin konduğu plastik muhafazanın bölmeleri arasındaki mesafe göze çarpıyor. Çoklu gofret paketlerinde ise bir başka ayrıntı dikkat çekiyor. Çoklu paketlerin içindeki gofretlerin gramajı tekli paketlerdekine göre daha az.

BİSKÜVİLERİN PAKETİ BOL

Bisküvilerin bir kısmı da gramajı azalan ancak paketi aynı büyüklüğü koruyan ürünler arasında. Kremalı bisküvilerin de gramajı 68 gramdan 61 grama kadar düştü. Ancak ürünlerin ambalajı aynı büyüklüğü korumaya devam ediyor.

ISLAK MENDİL İNCELDİ

Benzer durum temizlik ürünlerinde de söz konusu. Pandemi döneminde talebin arttığı ıslak mendillerde paketteki adet sayısı ve mendil büyüklüğü erozyona uğrarken, ambalajları eski niteliğini korudu. İçinde 120 adet mendil olan aynı büyüklükteki paketlerin içinde artık 100 adet mendil yer alıyor.

RULOLAR HAFİFLEDİ

Tuvalet kağıtlarında da rulo sayısı aynı olsa da benzer durum ‘yaprak’ sayısında yaşanıyor. 24’lü şekilde satılan tuvalet kağıdı 225 yapraktan 175 yaprağa düştü. Tüketiciler tarafından fark edilmesi neredeyse imkansız olan bu azalma fiyatlara yansımıyor.

İÇİ HAVA DOLU

Tüketiciler ürünlerdeki gramaj azalmasını tek tek fark edemiyor olsa da paketlerin içindeki boşluğu hissediyor. Ürünler küçülürken fiyatının artmasından da şikayet eden tüketiciler, “Paketler elimize daha içi boş ve hava dolu geliyor. Ele aldığımızda ürünü hissedemiyoruz.” yorumunda bulundu.

SATICI DA DERTLİ

Market çalışanları ve esnaf da üreticinin başvurduğu paketleme yönteminden rahatsız. Paketlerin elline eskiye oranla daha küçük ve hafif geldiğini belirten market çalışanları “Müşteriler bisküvilerin, çikolataların, gofretlerin küçülmesinden hafiflemesinden rahatsız. Küçüldü ama fiyatı düşmedi hatta çıktı. Bunu müşterilerimize de açıklayamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak / Osman Kurtar