Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu ?

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 965,9 liradan tamamladı.

Dün, yüzde 0,1 artışla günü 1.740,2 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1.734,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyon ve resesyona ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini söylediklerini anımsatan analistler, Fed'in önceliğinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Analistler, Fed'in para politikası kararlarında bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdamı dikkatle takip etmesinin verinin önemini artırdığını belirterek, açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de işsizlik oranlarının ve toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.