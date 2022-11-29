Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu ?

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,90 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.042 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 1.754 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki "sıfır Kovid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla küresel dolar talebinin azaldığını bildirdi.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.