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Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu ?

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirde başlamasının ardından 982 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını 6.550 liradan satılıyor

Ekonomi 31.10.2022, 10:51
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu ?

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 1,1 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 982 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 982 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.642 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020'den bu yana ilk kez 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösteriyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de bölgesel öncü sanayi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

#altın #Altın fiyatları
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