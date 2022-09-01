Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu ?
Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 997 lira seviyesinde seyrediyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 1.000,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 997 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.639 lira, Cumhuriyet altını da 6.670 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.703 dolardan işlem görüyor.
Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmeyi sürdürdüğünü belirten analistler, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.
Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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|4
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|3
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|3
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|2
|3
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|2
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|2
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|1
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|1
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|1
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|0
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|O
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|5
|13
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|5
|11
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|10
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|5
|8
|6. Leeds United
|5
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|8
|8. Southampton
|5
|7
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|5
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|5
|6
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|5
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|3
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|1
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|O
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|1. Real Madrid
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|9
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|7
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|6
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