Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar ?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 998 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 996 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 998 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.645 lira, Cumhuriyet altını da 6.690 liradan satılıyor.

Üst üste beş işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.670 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve geçen hafta tahminlerden güçlü gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artışlarını sürdüreceği beklentileriyle doların güçlü kalmaya devam ettiğini ve bunun da altın fiyatlarını baskılandığını dile getirdi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.