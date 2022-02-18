Gram altın ne kadar oldu?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk, Fed’in alacağı kararların altın fiyatlarını etkileyeceğini kaydederken, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de altın fiyatlarını etkilediğini söyledi. Ons altının 2 bin 250 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulunan Yıldırımtürk, böyle bir şeyin olması durumunda gram altının da bin TL seviyesini yeniden geçebileceğini söyledi.

Gram altın fiyatı alış: 828,67 TL satış: 828,80 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.326,04 TL satış: 1.355,99 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatı alış: 2.643,79 TL satış: 2.711,98 TL

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın fiyatı alış: 5.469,91 TL satış: 5.606,42 TL