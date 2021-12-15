Gram altın günü 839 TL'den kapattı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 839,00 liradan tamamlayarak düne göre günü yüzde 2,32 yükselişle kapattı.
Ekonomi 15.12.2021, 18:28 15.12.2021, 18:29
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.356,00 lira, Cumhuriyet altını 5.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 yükselişle 839,00 liradan işlem gördü.
Kaynak: AA
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|27
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|15
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|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Altınordu
|16
|16
|18. Denizlispor
|15
|15
|19. Balıkesirspor
|16
|7
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|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|16
|37
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|16
|36
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|16
|28
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|27
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|16
|26
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|16
|22
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|17
|22
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|16
|21
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|16
|20
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|15
|20
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|16
|19
|14. Everton
|16
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|16
|16
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
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|21
|12. Mallorca
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|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
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|17
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