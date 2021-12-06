Gram altın günü 788 TL'den kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.274,00 lira, Cumhuriyet altını 5.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 788,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: