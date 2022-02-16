Gram altın güne nasıl başladı?

Jeopolitik risklerden dolayı yatırımcıların güvenli liman iştahının artmasıyla, son 8 ayın zirvesine oturan altın fiyatları, Rusya’nın bazı birliklerini Ukrayna sınırından geri çekeceğini söylemesinin ardından geriledi.

ONS ALTIN SON DURUM

Yatırımcıların savaş geriliminden dolayı talep gösterdiği ons altın, dün son 8 ayın zirvesi olan 1.878 dolar seviyesini gördü. Rusya'nın yaptığı son açıklamalar savaş gerilimini azaltırken değer kaybeden ons altın, bugün güne 1.853 dolar seviyesinden başladı.

GRAM ALTININ FİYATI

Geçen hafta 800 TL sınırında işlem gören gram altın, son kapanışında sert yükselerek 810 TL seviyesini görmüştü. Dolar/TL kurundaki kısıtlı hareketlilikten dolayı küresel altın fiyatlarını izleyen gram altın, çarşamba gününe 810 TL seviyesinden başladı.

Çeyrek altın: 1.337,00 TL

Cumhuriyet altını: 5.287,00 TL

Yarım altın: 2.673,00 TL

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