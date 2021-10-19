Gözler 2022 yılı asgari ücretine çevrildi

Milyonlarca asgari ücretli çalışan geçen yıl yüzde 21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

Aralık ayında açıklanması beklenen yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

İŞTE ASGARİ ÜCRETE YAPILMASI BEKLENEN ZAM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Enflasyon oranı eylül ayında yüzde 19,58’e çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücret, en az 3.390 liraya yükselecek. Ortalama yüzde 20 olan enflasyon oranına 5 puanlık refah payı eklenip, yüzde 25 zam yapılması halinde ise; yeni asgari ücret 3.550 lira civarında olacak.

ARALIK AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Kasım 2020'de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek.

Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.