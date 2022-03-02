Gözde Girişim'den yeni şirket: 'Gözde Tech Ventures'
Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim tarafından 1 Mart’ta yapılan yönetim kurulu kararıyla yeni bir teknoloji yatırım şirketi kuruldu. Ağırlıklı olarak yeni nesil teknolojilere odaklanarak faaliyet gösterecek olan yeni teknoloji şirketinin adı ise 'Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş.' oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Yahya Ülker yürütecek.
Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart’ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu.
Yeni şirketin adı Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Yahya Ülker üstlenecek.
Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service – hizmet olarak Yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacak.
Hedef sektörün önemli girişim sermayesi oyuncularından biri olmak
Gözde Tech Ventures, iki yıl içinde 20 milyon ABD doları yatırım büyüklüğüne ulaşarak ilk etapta yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlayan şirket, uzun vadede Gözde Girişim’in toplam aktif büyüklüğünün yüzde 10’una kadar ulaşmayı ve sektörün önemli girişim sermayesi oyuncularından biri olmayı hedefliyor.
Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, şirketin kuruluşuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding’in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetine sunmak ve onları globale taşımaktır.”
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