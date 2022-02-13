Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu: İşte o ürünler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

Hangi ürünlerde geçerli olacak?

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Enflasyonun tüketiciler üzerindeki yükü azaltılacak

KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atılmış oldu.

Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.