banner38

Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV kaldırılacak

Hükümetin hem dar gelirliler hem de reel sektörü rahatlatmaya yönelik attığı ekonomik adımlara yenisi ekleniyor. Gıda ve temizlik gibi bazı ürünlerde KDV kaldırılacak. Böylece bunlar ucuzlayacak ve vatandaş rahatlayacak. Başta ihracatçılar olmak üzere sektörlerin KDV iadelerine ilişkin süreçleri hızlandırılacak.

Ekonomi 09.01.2022, 09:03
Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV kaldırılacak

Maliye ve Hazine Bakanlığının uzun süredir gündeminde olan "KDV'nin sadeleştirmesi" çalışmaları hızlandırıldı. 37 yıl önce çıkarılan Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde "KDV'de devrim geliyor. Piyasa, yaptığımızı görünce şok olacak" açıklaması ile bu konuda bir reform yapacakları mesajını vermişti.

ORANLAR SADELEŞECEK

Farklı oranlarda alınan KDV'nin sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi, KDV istisnalarının çerçevesinin yeniden belirlenmesi, bazı ürünlerde KDV'nin kaldırılması ve özellikle ihracatçıların iade süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. AK Parti ekonomi kurmayları da; halen mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanan yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 1'lik KDV oranlarının sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi formülü üzerinde durulduğunu kaydetti. Bu durumda perakende satışlar için üç farklı oran yerine tek oran, toptan satışlarda da farklı oranlar yerine tek KDV uygulanabileceğini dile getiren AK Parti kaynakları "Burada sadeleştirmeye gidilmesi ile bazı beyannameler de birleştirilmiş olacak. Yüzde 18 olan üst sınırın düşürülmesi de gündeme gelebilir. Bazı kalemlerde KDV'nin tamamen kaldırılması söz konusu olacaktır" dedi

ETİKETLERE YANSIYACAK

AK Parti'nin ekonomi kurmayları, vatandaşın temel gıda ve ihtiyaçlarından kesilen KDV'nin kaldırılmasının hayata geçmesi ile bazı ürünlerin fiyatlarına, bu adımın indirim olarak yansıyacağına dikkat çekti. Hangi ürünlerde KDV'nin kaldırılacağı veya istisna kapsamına alınacağı konusunda Maliye Bakanlığının etki analizi çalışması devam ediyor. AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı da Bakanlığın yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından "Katma Değer Vergisi'nde sadeleştirmeye ve indirime gidiliyor. Bu indirim etiketlere de yansıyacak" şeklinde duyurdu. AK Parti kaynakları, başta ihracatçılar olmak üzere sektörlerin KDV iadelerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması ile de firmaların finansman sıkıntısının çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: Türkiye

#vergi #Gıda #fiyat #Fahiş fiyatlar
Yorumlar (0)
banner35
9
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Alanyaspor 20 29
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 20 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 19 24
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Adanaspor 19 29
7. Istanbulspor 18 27
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11