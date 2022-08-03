Gıda Komitesinde tedbirler için yol haritası oluşturuldu

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, yem fiyatlarındaki gelişmelere karşı alınabilecek tedbirler için yol haritası oluşturdu, hal takip sistemi üzerinden ürün giriş ve çıkışının yakından izlenmesine, sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği yapılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve Türkiye'nin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyri değerlendirildi.

Toplantıda, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye yönelik tedbirler tartışılırken, sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilere ve dolayısıyla vatandaşlara yönelik olumsuz etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınabilecek tedbirler tartışıldı ve yol haritası oluşturuldu.

Toplantıda, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili Bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dahilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirildi.