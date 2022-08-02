Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bugün yapılacak.
Ekonomi 02.08.2022, 14:21
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda ve tarım ürünlerine ilişkin arz-talep gelişmeleri, bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri ve gıda arz güvenliğine dair alınabilecek tedbirler görüşülecek.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi 18 Haziran'da yeniden yapılandırılmış, Komitenin sekretarya hizmetlerinin, alınan kararların uygulanmasının takibinin ve koordinasyonunun Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülmesine yönelik düzenlemeye gidilmişti.
Komite, çalışmalarını, Hazine ve Maliye Bakanının koordinasyonunda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının katılımıyla sürdürecek.
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