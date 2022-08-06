Gıda denetimlerinde işletmelere ceza yağdı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandığını belirterek, "24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Ekonomi 06.08.2022, 13:21
Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlığınca yürütülen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.
Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, "8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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