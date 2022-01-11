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Getir, n11.com'a ortak oldu

Getir ve n11.com arasındaki yatırım süreci tamamlandı ve Getir, n11.com'un küçük ortağı olarak şirketin hissedarları arasına katılmış oldu.

Ekonomi 11.01.2022, 18:33
Getir, n11.com'a ortak oldu

Getir tarafından paylaşılan bilgilere göre Getir ve n11.com arasındaki yatırım süreci tamamlandı ve Getir, n11.com'un ortağı olarak şirketin hissedarları arasına katılmış oldu. Getir'in n11.com'a ne kadar yatırım yaptığı veya yüzde kaç hissesi olduğu konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Aktarılan bilgilere göre Getir, şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak. n11’de mevcut ortakların şirkette kalmaya devam edeceklerini de paylaşalım.

Sürecin nasıl işlediğine bakacak olursak her şey Getir kurucusu ve CEO'su Nazım Salur'un Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile başladı. Salur, attığı Tweet ile birlikte öngörüşmelerin tamamlandığını ve ilerleyen dönemlerde stratejik yatırımın gerçekleşeceğini duyurdu.

Kasım ayında ise Getir tarafından Rekabet Kurumu'na bir başvuru yapıldı. Başvuru içinde ise "Getir Perakende Lojistik AŞ'nin sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ'de hissedar olmasına ilişkin işlem." ibaresi yer alıyordu. 

Söz konusu başvuru sürecinin de olumlu sonuçlanması ile birlikte Getir, n11.com'a yatırım yapmış oldu. 2013 yılında Doğuş Holding ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından olan SK Planet ortaklığında kurulan ve Türkiye'deki e-ticaret pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alan n11.com'un dünden bugüne kadar nasıl bir macera yaşadığını da geçtiğimiz aylarda sizlere aktarmıştık. Dilerseniz n11.com'un tüm serüveni ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında n11.com'un halka arz süreci resmen başlamıştı. Getir'in yatırımın ardından halka arz sürecinin nasıl işleyeceği ise şu an için merak konusu.

983 milyon dolar yatırım ile birlikte 2021 yılında en çok yatırım alan ikinci yerli girişim konumunda bulunan Getir ise hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Hem Avrupa hem de ABD'de hızlı bir şekilde büyüyen şirket, aynı zamanda çeşitli satın almalar da gerçekleştiriyor.

Hatırlatmak gerekirse Garenta'nın araç paylaşımı platformu MOOV'un yüzde 75'inin Getir satın alınacağı KAP'ta karşımıza çıkmıştı. Sonrasında ise Getir, Kasım ayında Şok'un azınlık hisselerini almak için niyet mektubu imzalamıştı. Yine Geçtiğimiz Kasım ayında ise Getir'in İngiltere merkezli hızlı teslimat uygulaması Weezy'inin tamamını satın almak üzere bağlayıcı sözleşmeleri imzaladığını sizlere aktarmıştık.

Kısacası Getir, hem hizmet verdiği yerleri artırarak hem de yapacağı satın almalar ile büyümeye devam edecek gibi görünüyor. 

Kaynak: Webrazzi

#getir #n11.com
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