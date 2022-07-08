GENSED, yeni düzenlemeden memnun

GENSED'den yapılan açıklamada, Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle elektrik depolama yatırımı yapmak isteyen enerji yatırımcılarına, bu tesisin gücü kadar rüzgar veya güneş enerjisi yatırımları için herhangi bir yarışma sürecine girmeden lisans elde etme hakkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, dernek tüzüğünde üç yıl önce yapılan değişiklikle faaliyet alanlarına elektrik depolama yatırımlarını aldıklarını ve elektrik depolamalı GES yatırımlarının düzenlemenin de katkısıyla adım adım zirveye yaklaşacağını ifade etti.

Erkan, söz konusu düzenlemeyle mevcut lisanslı santrallere de elektrik depolama yatırımı eklenmesinin teşvik edildiğine dikkati çekerek, santrallerin lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen elektriksel kurulu gücü aşmaması ve ilgili şebeke işletmecilerinden olumlu görüş alınması gibi şartları yerine getirerek yapacakları bu yatırım kadar kapasite artış hakkı elde edebilecekleri bilgisini verdi.

Elektrik depolama özelliğiyle birlikte güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının daha da yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin, yani bu enerji kaynaklarından elektrik üretiminin kesintili olması handikabının aşılacağını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük ticari partneri olan Avrupa Birliğinin sınırda karbon vergisi uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlandığı bir dönemde Türkiye'nin enerji arzındaki yenilenebilir enerji payındaki her bir puan artış çok önem kazanmış durumdadır. Elektrik depolama yatırımlarına dair yasal çerçevede yapılan bu değişiklik, bu payın hızla artmasını sağlayabilecektir. Bu yatırımların önünü açan bu düzenlemenin çok doğru ve önemli bir karar olduğunu düşünüyor, yatırımların hızla başlayabilmesi için de uygulamaya dair yönetmeliğin bir an önce yayınlanmasını bekliyoruz."