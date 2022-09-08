Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir yandan ülkenin gençlerine, vatandaşlarına hizmet sunarken, bir yandan da yetişmiş iş gücünü rasyonel bir şekilde istihdam etmenin çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Bakanlığının görev ve yetki alanına giren her konuda, titizlikle yürüttükleri bir personel politikalarının bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sporda ve gençlik alanında ortaya koyduğumuz politikalar, yurdun dört bir yanında yükselen tesisler, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 4 bin 147 personel alımı şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Başvuru detayları

Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 koruma ve güvenlik görevlisi için üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak.

KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 destek personeli (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma şartı gerekecek.