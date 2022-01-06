Genç ve kadın istihdamına destek paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı KOSGEB'in gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak destek paketinin ayrıntı netleşiyor.

Erdoğan'ın duyurduğı istihdam paketi kapsamında genç ve kadın istihdamında 75 bin kişi programdan faydalanabilecek. Amaç, şirketlerin gençlere ve kadınlara istihdam yönünü çevirmesi.

100 bin liralık geri ödemeli destek

Program kapsamında, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek.

İşletmeler desteği aldıktan sonra 24 ay boyunca ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak.

Son başvuru 31 Mart

Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve destek paketine şirketlerin son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi.

Yeni destek programıyla, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.

Kimler paket kapsamına dahil?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, istihdam paketinin ayrıntılarını TRT Haber'de değerlendirdi, merak edilenleri yanıtladı.

Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılın nisan ayında koronavirüs salgınından etkilenen "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" başlattıklarını anımsattı. "O zaman istihdamın sabit tutulması adımları atıldı. Artık istihdamda artı bir yön hedefliyoruz. Mikro ve küçük işletmeler programdan faydalanabilecekler. Sektörel bazda parekende, hizmet ve sanayi gibi geniş bir alanda desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Üretime dönük çalışma hedefi

Türkiye'nin genç istihdamına katkı veren bir ülke olduğuna işaret eden Kurt, "Genç işsizliği şu anda çok hızlı halletmemiz sorunların başında geliyor. Üniversite mezunu, meslek yüksek okulu veya teknik lise mezunları bu program kapsamında değerlendirelecek. 3 yıl içinde 6 aydan fazla sigorta girişi olmamasına bakacağız. 40 yaşa kadar genci tanımlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Esnaf ve sanayicilerin istihdam programına katılması yönünde çağrı yapan Kurt, "İşletmelere sıfır faizli, 2 yıl sonra ödemeli bir paket sunuyoruz. Bununla cari harcalamaları, hammamde ihtiyaçları karşılanabilir. Üretime dönük bir çalışma sağlanabilir" yorumunda bulundu.

Yeni mezunların iş dünyasına katılması noktasında önemli bir çalışma hedeflediklerini söyleyen Hasan Basri Kurt, "Deneyimli eleman aranıyor" kısmındaki 'deneyim' ibaresinin üstünü çizmek için bu programı başlatıyoruz. Yeni mezun kardeşlerimizi işe alarak piyasaya deneyim katmak istiyoruz" diyor.

Programın e-Devlet'ten detaylarına bakılabileceğini ve kolayca başvuru yapılabileceğini söyleyen Kurt sözlerine şöyle devam etti:

"KOSGEB internet sitesine girerek buradan başvuruları yapabilir işletmeler. Şartlar zaten belli. Bizim baktığımız nokta sigorta girişi yapıldığı zaman size vaadedilen parayı hesabınıza göndermek. Başvuru almaya başladık. 6 bin civarında başvuru aldık. Bu rakamı 75 bine tamamlayacağız. 75 bine tamamlayıncaya dek program açık olacak.

Sistemde denetim mekanizmasını görüntüleyebiliyoruz. Kişi askere gidebilir veya zorunlu bir sebepten dolayı işi bırakabilir. O zaman biz aynı şartlarda bir başka istihdam yapılması halinde işletme desteğimizi sürdüreceğiz.

Bizim burada artı bir istihdam talebimiz var. 5 kişiyi çalıştırmışsan biz 6. kişiyi istihdam edip etmediğine bakacağız"