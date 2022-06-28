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Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

1 Haziran’dan itibaren ilan sitelerinde yer alan menkul ve gayrimenkullere ait bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirilmesi zorunluluğu fiyatların günden güne şişirilmesini engelledi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, sahte ilanların da kalkmaya başladığını söyledi.

Ekonomi 28.06.2022, 08:09 28.06.2022, 08:32
Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Sahte ve piyasayı manipüle etmeyi amaçlayan konut ilanlarının peşine düşülmesiyle fiyatlarda gerileme başladı. Sektör uzmanları, önümüzdeki günlerde internet sitelerine yönelik denetimler sayesinde piyasanın dengeleneceğini söylüyor. İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen düzenleme, geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 1 Haziran itibarıyla hayata geçen düzenlemeye göre, vergiye uyum düzeyinin ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına hizmet etmek amacını taşıyan düzenleme kapsamında ilan sitelerinde yer alan taşınır ve taşınmazlara ait tüm bilgiler, birer aylık periyotlarla GİB’e bildirilecek.

KONUT BALONU SÖNÜYOR

Son zamanlarda online emlak platformlarında, fahiş fiyatlarla yer alan gayrimenkul ilanları piyasadaki rakamları uçurdu. Özellikle sahte hesaplarla gerçekte var olmayan konutlara yüksek fiyatlar belirleniyordu. Böylece piyasada bir fiyat artışı dalgası oluşturulup emlak piyasasının şişmesi amaçlanıyordu. Söz konusu düzenleme ile birlikte, bu hesapların geri çekildiği gözlenirken emlak uzmanları fiyatların gerilediğine dikkat çekiyor. Gayrimenkul ilanlarını disiplin altına alacağı öngörülen düzenlemeyle, spekülatif amaçlı fiyat artışlarının engellenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda vergi kaçağının en aza indirilmesi ve piyasanın şeffaflaştırılması da amaçlanıyor.

SAHTE İLANLAR YAYINDAN KALKAR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, sahte ilanların kalkması için ve bununla ilgili düzenleme yapılması için talepte bulunduklarını, Bakanlığa yazı yazdıklarını söyledi. Aşa, “Bu düzenlemenin denetim amaçlı çıkarıldığını düşünüyorum. Biz zaten hep diyorduk; tapu, mail, kimlik bilgisi olsun öyle herkes ilan veremesin. Bu düzenlemenin kesinlikle caydırıcı özelliği var. Böylelikle sahte ilanlar kalkacaktır, kalkmaya da başladı zaten. Bu işten en çok zarar gören biz emlakçılar oluyoruz. Açgözlü müteahhitler ve ev sahiplerine bir şey olmuyor. Bizim işimiz aracı olmak ve danışmanlık hizmeti yapmak. Satıcı bir anda fiyat yükseltiyor, satmam diyor. Tam imzalar atılacak 300 bin fazla verin diyor. Alıcılar da sıkıntı yaşıyor” şeklinde konuştu.

DENETİMLER ARTSIN

Söz konusu yaptırımların ve denetimlerin daha ağır olması gerektiğini vurgulayan Aşa, “Devlet, fahiş fiyat uygulamasını kontrol altına almak istiyor. Emlakçılar da kontrol altına alınmak isteniyor. Alınsın da zaten daha iyi olur. Kimlik bilgisi, mail, tapu gibi önemli bilgiler istenirse caydırıcılık artar ve ilanlar silinmeye devam eder. Böylelikle zarar görmemiş oluruz” dedi.

Sektör şeffaf hale gelecek

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan şunları kaydetti: “Devletimizin 'kayıt dışı ekonomi ile mücadele' çabalarını destekliyoruz. Tebliğin, sektörümüzü disipline etmek adına önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Bir ilandaki mülkün sahibine ait bilgilerin istenmesi söz konusu olduğundan, gayrimenkul müşavirleri gerçek ilanları girmek ve mülk sahipleri de o ilanda yer alacak bilgileri doğru vermekle yükümlü olacak.”

#Gelir idaresi
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