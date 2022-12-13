Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin personel alacak

Başvuru şartları arasında adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya idari bilimler alanlarında birinden 4 yıllık lisans mezunu olması gerekiyor.

Ayrıca KPSS A grubu P48 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olması da şartlar arasında.

Başvurular 10 Ocak Salı günü başlayıp 19 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Adaylar başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sistemi üzerinden yapabilecek.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 59 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ise iletişim uzman yardımcısı unvanıyla 30 kişilik atama yapacağı belirtildi.