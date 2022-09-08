Geleceğimiz çok aydınlık: Yatırımcı için ticaret ofisi kuruluyor

Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen ikinci büyük ekonomi konumunda. Bunu da özel sektör yatırımlarıyla gerçekleştirmeyi başardı. 13 bine yaklaşan üyesi bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisinin geleceğinden ümitli olduklarını söyledi. Asmalı, üretici ve sanayicilerin talepleri ile yeni dönem hedeflerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

ARSA, İNŞAATTAN DAHA MALİYETLİ

OSB'lerde yer sıkıntısı yaşanıyor. Size bu durum nasıl yansıdı?

OSB'lerimizin şu anda tamamı dolu. Yer yokluğundan dolayı sanayi arsasının metrekareleri 700 dolarlara çıkmış durumda. Bu çok büyük bir rakam. Üyemiz olsun veya olmasın gittiğimiz yerlerde birçok sanayicimizle sohbet ediyoruz. Sanayici arsa tahsisi konusunda daha somut adımlar bekliyor. Sanayicimizin arsaya verdiği para, inşaat maliyeti, makina ekipmanı, hammadde derken masraf kalemi artıyor. Hangi birine yetişsin. Elbette ekilebilir tarım arazilerini sanayi binası yapmayalım ama kaya taş çalılık tarıma el verişli olmayan alanların hızlı bir şekilde sanayiciye tahsis edilmesi lazım. Tarım alanları noktasındaki hassasiyetin konutlar içinde fazlasıyla olması gerekir. Oraya konut da yapılmaması lazım.

Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Türkiye çok güzel bir ülke. Altyapı ve üstyapı yatırımları bitmiş durumda. Bu ülkeye bir çivi çakılmasa bile 20 yıl götürecek altyapı imkanlarımız var. Dolayısıyla hiç moralimizi bozmaya gerek yok. Türkiye’nin geleceği çok açık ve aydınlık. Avrupa'nın üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Herkese yetecek ekmek ve iş var.

ANADOLU ÜRETİYOR, YATIRIM YAPIYOR

Anadolu'da yatırım ve üretim hareketi ne durumda?

Anadolu'ya gittiğimizde arkadaşlarımızın yerlerine uğruyoruz. Türkiye'de özellikle dövizin hareketlendiği geçen yılın kasım ve aralık ayında çok kaotik bir ortam oluşturulmaya çalışıldı. Yılbaşına gelince özellikle kur korumalı mevduatla döviz stabil hale gelince üyelerimize ‘2022 yılı nasıl geçecek’ diye sorduk. Bütün şubelerimizden veri istedik. 30 farklı şehirde, 50 farklı lokasyonda yıl sonuna kadar 40 milyar liralık yatırım maliyetiyle 40 bin kişiye istihdam sağlanacağını düşünüyoruz. 50 farklı lokasyonda projemizin başladığını gördük. Anadolu üretiyor, yatırım yapıyor, ülkenin geleceğine güveniyor. Kimyadan tarıma, tekstilden enerjiye kadar birçok alanda yatırım yapıldığını gördük.

YABANCILAR İÇİN ÖZEL MERKEZ

En önemli gündem maddeniz nedir? Gelecek hedefleriniz neler?

Bundan sonraki dönemde yurt dışı yapılanmamızı ve teşkilat yapımızı hızlandıracağız. MÜSİAD stratejik eylem planında düşündüğümüz ‘Arap Yatırımcı İrtibat Ofisi’ diye bir projemiz vardı. Bunun biraz daha kapsamını

genişlettik. Uluslararası Yatırım Koordinasyon Merkezi diye MÜSİAD bünyesinde bir merkez kuruyoruz. Türkiye'ye gelip yatırım yapmak isteyen çok sayıda iş insanı var. Esnek üretim gücümüz, lojistik altyapımız yabancıların ilgisini çekiyor. Ayrıca İstanbul Havalimanı çok cazip ve stratejik bir noktada. Bu insanların burada yanlış kişilerle yanlış sektörlerde yatırım yapıp, üzülmesini istemiyoruz. Çalışmasını yaptık. MÜSİAD EXPO'da bunu tanıtacağız. MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni kuruyoruz. 12 bin 950 üyemiz var. Çok iyi bir iş adamı havuzuna sahibiz. Bunları bir araya getirecek, ticareti artıracak, yurt dışında ve ülkemizdeki yatırım imkanlarını buluşturacağız. Bunların sermayesini bir araya getirip, nitelikli projelere yatırım imkanı sağlayacak yatırım ofisi kuruyoruz.

Tarım Bakanı ile bir araya geldiğinizde en çok hangi konular konuşuldu?

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile bir araya geldik. Toplantıda tarımla ilgilenen, üretim yapan arkadaşlarımız sorunlarını ilettiler. Sözleşmeli tarımı çok önemsediğimizi söyledik. Tarlaya değil ürüne destek olunmasını istedik. Tarım listeleri önerisi yaptık. Tarımın stratejik bir ürün kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Türkiye, ihtiyacı olan tarım ürünlerini mutlaka kendisi üretmeli. Bazı arkadaşlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı isminin ‘Milli Gıda Tarım ve Hayvancılık Orman Bakanlığı’ olarak değiştirilmesini istedi. Bakanımıza tarımla ilgili 15'e yakın madde sunduk.

MÜSİAD EXPO ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

EXPO, MÜİSAD'ın 1993 yılından beri yaptığı çok önemli bir etkinlik. Bu yıl 19'uncusunu düzenleyeceğiz. 2-5 Kasım'da düzenlenecek ve 24 farklı sektörden üyelerimizin katılacağı fuara, 100 binin üzerinde iş insanı ve 124 farklı ülkeden katılımcı bekliyoruz. Bu yıl çok özel alım heyetlerini organize ettik. Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Nijerya, Pakistan, Cezayir gibi 50 ülkeden özel alım heyetleri geliyor.